Завершено следствие по делу экс-банкира Ананьева о взятках в ПФР на сумму 210 млн рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева о получении взяток бывшими высокопоставленными сотрудниками Пенсионного фонда России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие по делу экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева о взятках в ПФР, по которому также проходят бывшие сотрудники фонда Александр Руднев, Дмитрий Кузнецов, Евгений Никитин, Рубен Эфианджян, Евгений Турчак, Константин Янкин, завершено. Стороны начали ознакомление с его материалами. Согласно обвинительному заключению, принадлежащие Ананьеву IT-компании "Редсис" и "Техносерва" реализовали для ПФР контракты более чем на 5 млрд руб., общий объем взяток, переданных сотрудникам ПФР, составил около 210 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Как следует из текста обвинительного заключения, с которым ознакомился ТАСС, "в сентябре 2016 года Ананьев А. Н. достиг соглашения с лицами из числа высшего руководства ПФР о даче им взяток на системной основе, таким образом Ананьев А. Н. стал организатором преступной группы". Там отмечается, что сотрудники ПФР за ежемесячное вознаграждение передавали представителям "Редсис" и "Техносерва" служебную информацию о госзакупках, согласовывали данные при составлении технических заданий к ним и определяли стоимость контракта с учетом пожеланий представителей указанных выше предприятий, а также помогали им выигрывать тендеры.

В обвинительном заключении отмечается, что Ананьев через неустановленных руководителей ПФР организовал назначение на должность заместителя председателя правления ПФР своего доверенного лица Алексея Иванова. Тот в свою очередь привлек к преступной деятельности начальника департамента организации предоставления государственных услуг и цифрового развития ПФР Турчака, а также установил связь с иными фигурантами, в частности с начальником департамента ПФР по осуществлению закупок Рудневым, бывшим начальником департамента информационных технологий ПФР Кузнецовым, начальником департамента по обеспечению информационной безопасности фонда Никитиным, главой департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы ПФР Эфианджяном, начальником межрегионального информационного центра Пенсионного фонда Янкиным. Всем им предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору). При этом Иванов по этому делу был осужден в прошлом году на четыре года. Дела остальных обвиняемых будут рассмотрены после того, как они и их защитники ознакомятся с материалами расследования.

Сам Ананьев скрылся от органов следствия и находится в международном розыске. Вместе со своим братом Дмитрием Ананьевым, который тоже объявлен в розыск, он проходит также по делу о мошенничестве в особо крупном размере.