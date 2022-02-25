В аэропорту Анадыря из-за непогоды задержали пять рейсов

ТАСС, 25 февраля. Вылет пяти самолетов из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержан по метеоусловиям. Некоторые рейсы задерживаются уже более суток, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержаны вылеты трех рейсов в Хабаровск, в Залив Креста и Певек. Рейсы в Хабаровск задерживаются вторые сутки.

Чукотка вторые сутки находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров ураганный ветер порывами до 40 м/с, были отменены занятия в школах, закрыто движение через Анадырский лиман. В настоящий момент в Анадыре метель, скорость ветра - около 10 м/с.

Аэропорт им. Юрия Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.