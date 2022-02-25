На Алтае расширят Чуйский тракт до четырех полос в 2022 году за 2,4 млрд рублей

БАРНАУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Дорожники проведут работы по расширению Чуйского тракта с двух до четырех полос в Алтайском крае в 2022 году. На эти цели будет направлено 2,4 млрд рублей, сообщила ТАСС пресс-секретарь управления федеральных дорог "Алтай" Марина Яскова.

"В этом году на расширение Чуйского тракта в Алтайском крае планируется направить 2,4 млрд рублей. Работы будут идти на общей протяженности в 39 км. Планируется, что 20 км трассы будут введены в эксплуатацию до конца года, еще 19 км - в 2023 году", - сказала Яскова.

Она отметила, что речь идет о четырех участках, в том числе в Тальменском районе, возле Новоалтайска и Бийска. Кроме того, к летнему сезону откроют движение по участку, построенному в 2021 году. Таким образом, в районе двух крупнейших городов Алтайского края - Барнаула и Бийска - до конца 2022 года будет решена проблема пропуска большого транспортного потока, что особенно актуально во время туристического сезона.

Еще три участка обновленного тракта введут в эксплуатацию до конца следующего года: в Тальменском, Косихинском и Первомайском районах. На эти цели будет направлено еще 1,9 млрд рублей.

Чуйский тракт - федеральная автомобильная дорога, проходит по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. По версии журнала National Geographic, входит в десятку красивейших дорог мира. Дорога востребована и интенсивно загружена: в сутки там проезжают до 43 тыс. автомобилей. На расширение полос по всей протяженности в крае, по данным губернатора региона Виктора Томенко, потребуется порядка 50 млрд рублей.