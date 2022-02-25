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Лесные пожары в России

Более 470 населенных пунктов Якутии в 2022 году находятся под угрозой лесных пожаров

Из них 72 находятся в группе арктических районов

ЯКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Более 470 населенных пунктов Якутии попали в список подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в этом году, сообщил в ходе заседания оперативного штаба правительства региона председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков.

"В пожароопасный сезон 2022 года в [перечень] подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров включены 475 населенных пунктов, в том числе по группе арктических районов - 72", - сказал Лепчиков.

По данным регионального управления МЧС России, в 80 населенных пунктах Якутии не исполнены предписания по вопросу обустройства противопожарных разрывов и прокладки минерализованных полос.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Летом 2021 года в Якутии наблюдалась аномально жаркая и сухая погода, воздух прогревался до плюс 33 градусов. На территории Якутии в 2021 году было зарегистрировано 1 696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, превысила 7,9 млн га.

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РоссияЛесные пожары в РоссииЯкутия
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