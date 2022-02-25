В Москве 25 февраля ожидаются переменная облачность и до четырех градусов тепла

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Москве в пятницу погоду преимущественно без осадков, местами гололедицу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от двух до четырех градусов тепла, в ночь на субботу похолодает до четырех градусов мороза.

В Подмосковье температура будет колебаться от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, в ночные часы похолодает до семи градусов мороза.

В ночь на субботу синоптики прогнозируют небольшой снег, местами гололедица.

Скорость южного ветра не превысит в пятницу 11 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.