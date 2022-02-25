Эксперты советуют ограничить чтение новостей, чтобы избежать нарастания тревожности

МОСКВА, 25 февраля. /Корр. ТАСС Диана Решетняк/. Психологи советуют проводить меньше времени в социальных сетях, а также ограничить чтение новостей, чтобы избежать критического роста тревоги из-за происходящих событий на Украине и в России. Если у вас постоянные негативные мысли, нарушился аппетит и сон, следует обратиться за профессиональной помощью, рассказали ТАСС специалисты.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

"Тут важно, как мы впускаем в себя тревожную информацию. Новости и социальные сети, конечно, нам тут не на пользу, потому что мы постоянно туда заглядываем, а некоторые люди оттуда не выходят. Instagram, Facebook и прочие социальные сети - если мы раньше смотрели веселые картинки и узнавали, у кого сегодня день рождения, то сейчас от каждого поста, получается, человек заражается большим количеством тревоги, с которой он сделать ничего не может. Она разрушает нашу психику. Мы ничего сейчас не можем сделать. Есть вещи, которые от нас не зависят, потому нагнетать не стоит. Мы сами открываем дверь для этой тревоги через СМИ и соцсети", - рассказала практикующий психолог Елена Пояркова.

Специалист советует людям с повышенным уровнем тревожности потреблять новостной контент и мониторить социальные сети, например, один раз вечером, чтобы оставаться в курсе событий без вреда для психики. "Надо себя беречь. Сосредоточиться нужно не на том, как справляться с тревогой, а как не допустить ее", - пояснила Пояркова.

Оградить себя от чрезмерного потока новостей в СМИ и соцсетях также советует врач-психиатр, доктор медицинских наук Анна Портнова. Кроме того, она советует направить свое внимание на близких, работу и бытовые задачи, чтобы не тратить эмоции на переживания.

"В ситуации, когда мы не можем никак повлиять на нее, лучше обратить внимание на своих близких, на решение каких-то бытовых вопросов, на то, что необходимо продолжать заниматься работой. Если вас очень беспокоят новостные программы, то лучше оградить себя и своих близких от их просмотра", - советует она.

Забота о детях и профессиональная помощь

Доктор психологических наук, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Елена Дозорцева напоминает, что при любых обстоятельствах дети остаются наиболее уязвимой группой, потому следует сократить для них время просмотра телевизора и нахождения в Интернете также. Отвечать на их вопросы относительно происходящего нужно максимально осторожно, не поддаваясь негативным эмоциям.

"Нужно прежде всего обратить внимание на детей сейчас, ограничить их от постоянного нагнетания ситуации, пореже им давать возможность смотреть и слушать новости. Это все очень сказывается на психическом состоянии. Пусть взрослые прежде всего думают о детях", - считает она.

Если у человека перманентно высокий уровень тревоги, проблемы со сном и аппетитом, то необходимо позвонить на горячую линию психологической службы, советует Портнова.

"Когда очень высокий уровень тревоги, вы не можете с ним справиться, он постоянный, нарушается сон, аппетит, трудно сосредоточиться, постоянные катастрофические мысли, от которых невозможно отвлечься - лучше позвонить на телефон доверия одной из психологических служб и обсудить со специалистом, насколько у вас тяжелое состояние, нужна ли вам профессиональная психологическая или психометрическая помощь", - сказала она.