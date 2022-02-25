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Военная операция на Украине

В Новосибирске диппредставительство Украины отменило консульский прием

Сроки отмены не уточнили

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Консульство Украины в Новосибирске отменило консульский прием на фоне происходящих в стране событий, сообщили ТАСС в дипломатическом учреждении.

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В четверг в диппредставительствах в Новосибирске и Екатеринбурге ТАСС сообщали, что продолжают работу в штатном режиме. Также агентство запросило официальную информацию о режиме работы генконсульств Украины в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, но в четверг ответы не поступили. Как передавал корр. ТАСС, диппредставительство Украины в Ростове-на-Дону не ведет прием.

"На данный момент у нас консульский прием отменен. Да, конечно, обращений (стало больше - прим. ТАСС), лично приходили, звонят, мы всех успокаиваем, поддерживаем", - сказала собеседница агентства, не уточнив сроки, на которые отменен консульский прием.

От дальнейших комментариев в консульстве отказались.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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УкраинаРоссияНовосибирская областьВоенная операция на Украине
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