Россияне назвали качества хорошего начальника

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россияне назвали ответственность и дипломатичность в числе качеств хорошего начальника. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного в период 18 по 23 февраля среди 1 790 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Согласно результатам исследования, россияне среди качеств хорошего руководителя отметили: ответственность - 31,8%, профессионализм - 18,8%, дипломатичность - 15,3%, высокие управленческие навыки - 14,1%, нацеленность на результат - 11,8%.

Недовольство своим руководителем выразили 15% респондентов, остальные 85% ценят и уважают начальство. Половина участников опроса подчеркнула, что боссы почти никак не содействуют им в выполнении рабочих задач.

Плохой менеджер с низким авторитетом, по мнению респондентов, перекладывает личную ответственность на подчиненных (так считают 16% опрошенных), плохо ориентируется в процессах компании (14%), субъективен, выделяет "любимчиков" (13%), самоутверждается за счет работников (7%), неопытен, сильно младше подчиненных (5%).

Около 29% недовольных начальством россиян указали на то, что их раздражает нечеткая постановка боссом задач и требование при этом высоких результатов. Не терпят, когда менеджер срывается и кричит на них, 22% работников. Каждого десятого респондента напрягают моменты, когда начальник пишет или звонит в нерабочее время. А 7% не любят панибратство со стороны руководства.

У 63% опрошенных отношения с шефом исключительно профессиональные, 27% еще и дружат с начальником. Лишь 4% респондентов похвастались, что являются теми самыми "любимчиками" руководства.