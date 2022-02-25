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Мишустин посетил православный кафедральный собор Нур-Султана

После посещения храма премьер-министр продолжит работу на межправсовете ЕАЭС

ТАСС, 25 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, второй день находящийся с визитом в Казахстане, посетил кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане.

Собор является самым большим и главным храмом всего Казахстанского митрополичьего округа. После посещения храма Мишустин продолжит свою работу на межправсовете ЕАЭС, который пройдет в расширенном составе.

Кроме того, в пятницу запланирована встреча глав делегаций, участвующих в мероприятии, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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Мишустин, Михаил ВладимировичКазахстанРоссия
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