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Источник: в Россию с 18 февраля эвакуировали почти 113 тыс. жителей Донбасса

Жителей Донбасса размещают в 15 регионах страны

ТАСС, 25 февраля. /ТАСС/. Почти 113 тыс. жителей ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию с 18 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в силовых структурах.

"По данным на утро 25 февраля, границу РФ пересекли почти 113 тыс. человек, свыше 71 тыс. из них имеют украинское гражданство, более 41 тыс. - российское, 345 - это граждане иных государств", - отметил источник. По его словам, поток пересекающих границу из ДНР и ЛНР значительно сократился.

Он добавил, что жителей Донбасса размещают уже в 15 регионах России, где в 232 ПВР находятся свыше 17,5 тыс. человек.

Теги
Россия
Военная операция на Украине
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