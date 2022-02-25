Центр кибербезопасности России считает критическим уровень угрозы кибератак

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) считает критическим уровень угроз кибератак на российские информационные ресурсы.

"Уровень угрозы: критический", - говорится в бюллетени центра.

Ранее в НКЦКИ предупредили, что "в сложившейся напряженной геополитической обстановке ожидают увеличения интенсивности компьютерных атак на российские информационные ресурсы, в том числе объекты критической информационной инфраструктуры". По их мнению, атаки могут быть направлены для нарушения функционирования важных информационных ресурсов и сервисов, нанесения репутационного ущерба, в том числе в политических целях. Также НКЦКИ считает возможным "проведение в дальнейшем вредоносных воздействий из российского информационного пространства для последовательного формирования негативного образа РФ в глазах мирового сообщества".

В этой связи НКЦКИ рекомендует специалистам российских организаций усилить бдительность при мониторинге вредоносной активности, организовать процесс приоритетной обработки информации об аномалиях. Любой сбой в работе объектов критической информационной инфраструктуры по причине, не установленной достоверно, в первую очередь необходимо рассматривать как результат компьютерной атаки, а в случае выявления признаков целенаправленных компьютерных атак незамедлительно информировать НКЦКИ для своевременной выработки мер противодействия.