Власти Читы запустили сайт для сбора предложений по улучшению города

ЧИТА, 25 февраля. /ТАСС/. Администрация Читы в пятницу запустила онлайн-платформу "Чего хочет Чита" (city-chita.ru) для сбора предложений от жителей по улучшению города, сообщила пресс-служба администрации.

"Администрация Читы приглашает горожан поделиться идеями, как сделать жизнь в городе комфортнее и интереснее. Для этого запущена онлайн-платформа "Чего хочет Чита". Жители могут рассказать, каких пространств, инфраструктуры, сервисов или культурных объектов не хватает городу. Предложения определят его будущий облик и будут использоваться экспертами при разработке стратегического мастер-плана Читы", - говорится в сообщении.

Собирать предложения предполагается до 24 марта, после чего лучшие из них попадут в стратегический мастер-план города.

Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года поручил разработать планы развития и мастер-планы городов, являющихся административными центрами регионов Дальнего Востока, городов с населением свыше 50 тыс. человек, а также городов Тында и Северобайкальск. Как ранее заявлял глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, речь идет о 22 городах.