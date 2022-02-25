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В ПВР в Ростовской области находятся более 6,2 тыс. эвакуированных жителей Донбасса

В том числе 3 182 ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Свыше 6,2 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Ростовской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"По состоянию на 07:00 мск 25 февраля в 96 пунктах временного размещения граждан в Ростовской области находятся 6 203 человека, в том числе 3 182 ребенка", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минтруда, выплаты перечислены 6 372 эвакуированным жителям Донбасса. Продолжается обработка поступивших заявлений.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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РоссияРостовская область
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