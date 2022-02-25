В ХМАО число заразившихся коронавирусом снизилось на 7% за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Число заболевших ковидом за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе составило 1 494, что на 7% меньше, чем сутками ранее, сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе.

Ранее оперштаб ХМАО сообщал, что 26 января в регионе зафиксировали 1 934 заболевших, 5 февраля этот показатель достиг максимума с начала пандемии - 4 044. Далее заболеваемость пошла на спад, и 23 февраля в округе зарегистрировали 1 611 случаев заражения.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 1 494 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии в округе заразились коронавирусом 189,4 тыс. человек, 150,5 тыс. выздоровели, 2 334 умерли.

В регионе зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.