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Сообщение об угрозе взрыва в школе в Красноярском крае оказалось ложным

Опасных предметов в здании учебного заведения не нашли

КРАСНОЯРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции не обнаружили опасных предметов в школе №15 в Ачинске, куда поступило сообщение о минировании, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Опасных предметов обнаружено не было", - сообщил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что на электронную почту директора школы поступило сообщение о минировании. Из школы были эвакуированы 560 учеников и 60 сотрудников. На месте работали оперативные службы, проводилось обследование школы.

В конце января в Красноярске были задержаны и арестованы два ученика 11-х классов по подозрению в рассылке сообщений о минировании нескольких объектов. В средине января на протяжении пяти рабочих дней в городские службы поступали сигналы о минировании образовательных учреждений. Эвакуацию проводили из 2 470 образовательных и иных учреждений Красноярска и Красноярского края. Школьники систематически направляли подобные сообщения по электронной почте и в другие регионы страны. По словам подростков, они делали это ради шутки.

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