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Военная операция на Украине
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Более 7 тыс. жителей Донбасса пересекли границу в Ростовской области за сутки

Из области в 15 регионов страны были отправлены 20 поездов с эвакуированными

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Более 7 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) пересекли за сутки границу России в Ростовской области. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

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"По информации Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области за истекшие сутки границу России пересекли более 7 тыс. граждан", - сказал Тюрин.

По данным властей, из региона в 15 субъектов РФ были отправлены 20 поездов с эвакуированными жителями Донбасса. Всего таким образом были перевезены более 12 тыс. человек.

О проверке эвакуированных на коронавирус

Тюрин также сообщил, что тестирование на коронавирус уже прошли свыше 9 тыс. человек из общего числа эвакуированных жителей Донбасса.

"Выполнено более 9 тыс. тестов прибывших граждан, процент положительных результатов по-прежнему небольшой. Ведется добровольная вакцинация, на сегодня 190 человек ее выполнили", - сказал Тюрин.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
РоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
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