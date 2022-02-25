Минобрнауки и Минпросвещения запустили горячие линии по оказанию психологической помощи

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Горячие линии по оказанию психологической помощи студенческой молодежи, а также детям и взрослым запустили Минобрнауки и Минпросвещения России. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-каналах ведомств.

"Министерством науки и высшего образования Российской Федерации организована круглосуточная горячая линия по оказанию психологической помощи студенческой молодежи. Получить помощь психологов могут студенты, в том числе иностранные граждане, а также лица, прибывающие из ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении.

Обратиться за поддержкой можно по телефону 8-800-222-55-71.

Также Минпросвещения организовало работу круглосуточной горячей линии по оказанию психологической помощи для детей и взрослых на базе ресурсного центра Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). Детский телефон доверия МГППУ: 8-495-624-60-01. Консультирование родителей: 8-800-600-31-14.