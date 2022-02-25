В приграничных пунктах Кантемировского района под Воронежем возобновили занятия в школах

ВОРОНЕЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Все школьники приграничных пунктов Кантемировского района Воронежской области вернулись к занятиям в зданиях учебных заведений. В Россошанском районе уроки пока проходят в дистанционном режиме, сообщил ТАСС в пятницу руководитель отдела по образованию Кантемировского района Юрий Горбанев.

В четверг утром власти Воронежской области приостановили занятия в школах и посещение детских садов в приграничных с Украиной населенных пунктах в Кантемировском и Россошанском районах. Ранее о приостановке занятий в школах в приграничных районах сообщили в Белгородской, Курской и Брянской областях.

"Все семь школ на 392 ученика в Новобелянском, Бондаревском, Зайцевском, Бугаевском и Новомарковском сельских поселениях возобновили работу. У нас все хорошо", - сказал Горбанев.

Воронежская область граничит с Украиной, протяженность общей границы составляет 97 км.

В четверг утром президент России Владимир Путин заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.