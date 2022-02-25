В России за сутки госпитализировали 14 937 человек с коронавирусом

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 14 937, что на 73% больше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 74 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее количество госпитализаций составляло 8 632.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 123 460, до 16 052 028.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,78%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 167 310, до 13 139 97. Днем ранее в штабе сообщили о 136 433 вылечившихся.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до уровня 81,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 787, до 349 365. Днем ранее было выявлено 762 смерти.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,18%, следует из данных штаба.