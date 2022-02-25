Белгородские власти и бизнес окажут помощь жильцам поврежденных домов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Белгородской области, граничащей с Украиной, представители бизнеса окажут помощь жильцам поврежденных домов, сообщил в пятницу губернатор региона Вячеслав Гладков в обращении к жителям области.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела территории Белгородской области украинскими военнослужащими. По данным СК, 24 февраля в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль.

"Провели ревизию нанесенных повреждений. Всего повреждено семь домов, еще в нескольких домах - небольшие повреждения во дворах. Будем помогать восстанавливать дома - ряд представителей белгородского бизнеса уже предложил свою помощь. Людей не бросим", - цитирует пресс-служба правительства региона Гладкова.

Жильцов ряда поврежденных домов переселили в гостиницы Белгорода. Как отметил глава региона, в настоящее время власти подсчитывают ущерб, нанесенный дорожной сети, в дальнейшем планируется запросить помощь из федерального бюджета на восстановление дорожного покрытия.

В Белгородской области антитеррористические меры усилены в больницах, школах, детских садах, учреждениях социальной защиты и на объектах жизнеобеспечения. В связи с контрольными антитеррористическими мероприятиями в домах закрывают чердаки и подвалы. Область обеспечена необходимыми продуктами питания и ГСМ, в пятницу власти начнут мониторинг необоснованного роста цен. Гладков также планирует проверить цены в ходе поездки в приграничные с Украиной районы Белгородской области.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Власти Белгородской области, которая граничит с Украиной, усилили контроль доступа на всех социальных объектах, жизнеобеспечения, в том числе на водозаборных станциях, гидротехнических сооружениях, объектах энергообеспечения. В муниципалитетах, граничащих с Украиной, в детсадах и школах отменены занятия. До 2 марта приостановил работу аэропорт в Белгороде.