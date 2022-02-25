В Ростове-на-Дону прекратило работу консульство Украины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Консульство Украины в Ростове-на-Дону прекратило свою работу, сообщил ТАСС в пятницу первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передает корреспондент ТАСС, сейчас консульство закрыто.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.