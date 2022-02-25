Работа школ и детсадов возобновилась в приграничных пунктах Брянской области

ТАСС, 25 февраля. Работа детских садов и занятия в школах возобновились в населенных пунктах Брянской области, которые граничат с Украиной. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Все работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе, отметив, что занятия приостанавливались лишь в некоторых приграничных населенных пунктах.

Ранее власти Брянской области приостановили проведение занятий в школах и работу детских садов в населенных пунктах, граничащих с Украиной. Брянская область находится на юге России и граничит с Украиной.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. По данным властей Брянской области, в регионе отмечается спокойная ситуация, экстренные службы и правоохранительные органы работают в режиме повышенной готовности. Закрыт аэропорт Брянск.