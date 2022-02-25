В Москве выявили 3 333 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 333 против 4 730 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф .

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

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В относительном выражении прирост составил 0,12%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 687 163 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 84 против 82 днем ранее, до 41 032. Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 7 459, до 2 466 755.

Ситуация в Снакт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выявили 7 572 случая заражения коронавирусом за сутки против 8 742 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 418 535 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 20 360, до 1 201 560. Число умерших возросло на 75, до 31 656.

Ситуация в Московской области

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 846 против 2 285 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 934 219 случаев заражения.

Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 9 416, до 813 840, число умерших - на 12, до 14 132.