Минздрав сообщил о нормализации ситуации с ковидом в России в последние несколько дней

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом в РФ в последние несколько дней нормализуется. Об этом сообщил в пятницу первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

"Последние несколько дней мы фиксируем нормализацию ситуации [с распространением коронавируса], а то, что происходило несколько недель назад, - это действительно существенный подъем", - сказал он на заседании в Совете Федерации "Реализация национальных проектов в социальной сфере".

Фисенко отметил, что несколько недель назад из-за распространения штамма "омикрон" нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения была беспрецедентной. Также Фисенко добавил, что в некоторых регионах РФ из-за большого количества пациентов в медучреждениях образовывались очереди.