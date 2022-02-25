Магаданская дума выработает решения по повышению доходов населения

ТАСС, 25 февраля. Спикер Магаданской областной думы Сергей Абрамов поручил комитетам выработать предложения по повышению доходов населения, сообщается в пятницу на сайте думы.

"Губернатор Магаданской области Сергей Носов по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина дополнительно к тем решениям, которые приняты на федеральном уровне, поставил задачу повысить в 2022 году на 2,5% реальные доходы населения, уровень материального благосостояния каждого жителя территории. Для этого в первоочередном порядке предстоит консолидировать доходы регионального бюджета, найти источники целевого исполнения этой задачи", - цитируют в сообщении слова Абрамова по итогам заседания думы.

Он поручил профильным комитетам областной думы совместно с правительством Магаданской области проанализировать ситуацию и дать свои предложения по повышению доходов колымчан, включая получателей мер дополнительной социальной поддержки.

Во время заседания были рассмотрены мероприятия по реализации послания президента Федеральному собранию, национальных проектов и государственных программ в области, совершенствование регионального законодательства. Спикер акцентировал внимание на том, что необходимо откорректировать полномочия органов государственной власти Магаданской области и принципы их эффективного взаимодействия. Дума провела ревизию нормативно-правовых актов. Анализ существующей законодательной базы позволил определить приоритеты ее совершенствования совместно с региональным правительством, контрольно-надзорными органами и органами местного самоуправления.

"В соавторстве с губернатором выступаем с законодательной инициативой по разработке поправок к Уставу Магаданской области. Готовится пакет изменений в законы о Магаданской областной Думе, о губернаторе и правительстве Магаданской области, профилактике коррупции, в избирательное законодательство, Регламент и иные постановления Думы. Более 70 правовых документов требуют детальной проработки в эту сессию. Предстоит урегулировать блок вопросов - свыше двух десятков - и принять по ним нормативные акты", - приводят в сообщении слова Абрамова.

Также сообщается, что в весеннюю сессию будет сформирован новый состав областной избирательной комиссии и завершится реформа территориальной организации местного самоуправления в Магаданской области.