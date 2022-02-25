В Сочи остаются более 76 тыс. туристов

СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Более 76 тыс. туристов в настоящий момент находятся в Сочи. Самая большая загрузка, около 90%, наблюдается в горном кластере, сообщает в пятницу администрация города.

"На сегодняшний день на прием гостей в Сочи работает 649 средств размещения. По состоянию на 25 февраля на территории города-курорта находится 76,3 тыс. туристов. Загрузка средств размещения организованного сектора составляет 67% в прибрежном кластере и порядка 90% в горном кластере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все отельеры города ответственно относятся к сложившейся ситуации и по необходимости предоставляют своим гостям услугу позднего выезда, часто бесплатно или со скидкой.

В четверг Росавиация сообщила о приостановке работы части аэропортов в южных городах России, включая Краснодар.