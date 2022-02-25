Дело о превышении полномочий главой Института лазерной физики в Новосибирске прекратили

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Следствие прекратило первое уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении директора Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН Алексея Тайченачева за отсутствием состава преступления. Об этом ТАСС сообщила адвокат Тайченачева Елена Добрицкая в пятницу.

"Следствие прекратило дело за отсутствием состава преступления в действиях Тайченачева", - сказала она.

О возбуждении дела сообщал источник ТАСС в научных кругах СО РАН в октябре прошлого года. В институте прошли обыски. Сообщалось, что директор ИЛФ СО РАН подозревается в заключении незаконного контракта с коммерческой дочерней структурой института. В феврале стало известно о том, что дело заведено и в отношении научного руководителя института, академика РАН Сергея Багаева, который возглавлял эту коммерческую структуру.

В январе источник ТАСС, близкий к следствию, сообщал о возбуждении на Тайченачева еще одного уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, связанного с назначением незаконных выплат научному руководителю ИЛФ СО РАН якобы за работу с государственной тайной. Однако его должность не предполагает допуска к таким данным. В результате, по версии следствия, научный руководитель института получил незаконную надбавку в размере более 400 тыс. рублей. Как уточнила ТАСС Добрицкая, пока следствие прекращено по первому уголовному делу. "Защита полагает, что второе уголовное дело также должно быть прекращено", - пояснила она.

Институт лазерной физики СО АН СССР был создан в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики СО АН СССР и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР. В институте ведутся исследования по многим международным программам.