В Югре несколько антиковидных ограничений продлили до конца марта

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) продлили до 31 марта действие некоторых ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой, размещенном в пятницу на сайте правительства региона.

Число заболевших ковидом за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе составило 1 494, что на 7% меньше, чем сутками ранее, сообщили в пятницу в региональном оперативном штабе. По данным штаба, за все время пандемии в округе заразились коронавирусом 189,4 тыс. человек, 150,5 тыс. выздоровели, 2 334 умерли.

"Постановляю продлить до 31 марта 2022 года включительно: приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей <...>, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна; предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния по предварительной записи <…>, рекомендацию органам местного самоуправления об отмене выездных мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния и других торжественных мероприятий, обязанность собственников торговых центров по введению запрета посещения торговых центров гражданами, не достигшими возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей)", - говорится в сообщении.

При этом в Югре перестает действовать рекомендация работодателям об осуществлении допуска на работу сотрудников, возвращающихся из командировок, отпусков, при наличии отрицательного результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом.

В регионе зрелищно-развлекательные мероприятия проводятся с ограничениями по заполняемости зрительных залов и спортивных трибун, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.