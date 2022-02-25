В Дагестане МЧС предупредило о ветре и волнах высотой до двух метров на Каспийском море

МАХАЧКАЛА, 25 февраля./ТАСС/. Главное управление МЧС по Дагестану предупредило об усилении ветра и возможных волнах до 2 м на Каспийском море. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ведомства.

"По данным Росгидромета в ближайшие один-два часа 25 февраля по районам моря ожидается усиление ветра до 13-18 метров в секунду. Высота волн 1,5 - 2,0 метра", - говорится в сообщении.

МЧС рекомендуют переждать сильный ветер дома.

"Если поступило сообщение об усилении ветра, необходимо принимать личные меры самозащиты. Лучше всего переждать сильный ветер дома. Плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дагестан имеет самую большую протяженность береговой линии Каспия в пределах России - около 530 км. На берегу Каспийского моря располагаются города Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш и Дагестанские Огни.