Больница Святого Георгия в Петербурге возвращается к обычной работе после лечения COVID-19

"Количество свободных инфекционных коек в стационарах города сейчас составляет 29%. Это позволило за последнюю неделю вернуть в обычный режим работы Родильный дом №16 и Детскую больницу имени святой Ольги. Сейчас к обычной работе возвращаются крупные многопрофильные стационары. Первая - больница святого Георгия. Основной корпус больницы не принимает пациентов с коронавирусом с 24 февраля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас в больнице проводится дезинфекция, прием неинфекционных больных начнется в первую неделю марта. Планируется возобновить прием по направлениям травматология, кардиология, ревматология, эндокринология и сосудистая хирургия. По мере улучшения эпидемической ситуации к работе в обычном режиме будут возвращаться и другие стационары города. Сейчас в Петербурге на стационарном лечении с COVID-19 находятся 7 тыс. пациентов, госпитализация снизилась почти на 29%.

С декабря 2021 года в больнице Святого Георгия начал работу новый корпус-трансформер на 403 койки. Он позволяет вернуть к работе в плановом режиме основной корпус больницы, который непрерывно принимал инфекционных больных с апреля 2020 года.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге несмотря на спад заболеваемости, все еще остается напряженной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом снизился до 7 572 человек, накануне было 8 742 случая заражения. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,4 млн случаев коронавируса, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России. Выздоровели более 1,2 млн человек (20 360 за сутки), умерли 31 656 (75 за сутки).