Аэропорт Сочи планирует обслужить около 24 тыс. пассажиров за сутки

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Сочи, который является единственным работающим в Краснодарском крае, планирует обслужить порядка 24 тыс. пассажиров за сутки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет воздушными гаванями Сочи, Краснодара и Анапы.

Накануне вечером сообщалось, что на базе аэропорта Сочи планируется создать временный хаб для полной нормализации ситуации с авиасообщением на юге России.

"По Сочи - сегодня аэропорт планирует обслужить более 24 тыс. пассажиров (12 тыс. на прилет и 12 тыс. на вылет)", - говорится в сообщении.

24 февраля Росавиация сообщила о том, что работа 11 аэропортов в южных городах России временно приостановлена.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.