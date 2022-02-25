Ингушетия отправила в Ростов-на-Дону помощь для эвакуированных жителей Донбасса

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии направили в Ростов-на-Дону гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Донбасса, состоящую из производимых в регионе продуктов. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы главы региона.

"Помощь для эвакуированных жителей Донбасса по поручению главы региона Махмуд-Али Калиматова будет доставлена в распределительный центр, откуда она направляется в места временного пребывания беженцев. Груз состоит из предметов первой необходимости: средства личной гигиены, индивидуальной защиты, питьевая вода и фрукты", - говорится в сообщении.

Как сообщается, отправленный груз полностью состоит из произведенных в республике продуктов.

"Ингушетия и ее жители готовы всегда помочь тем, кто оказался в беде. И сегодня мы протягиваем руку помощи беженцам, вынужденным покинуть свои дома, бросить все нажитое годами. Для них в республике уже подготовлены места для проживания, будут созданы все условия", - передает пресс-служба слова Калиматова.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. По поручению президента РФ беженцам, прибывающим в российские регионы, выплачивают по 10 тыс. рублей.