Более 3 тыс. коек в больницах Подмосковья переводят на оказание плановой медпомощи

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. коек, которые были ранее перепрофилированы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к плановому режиму работы и оказанию плановой медпомощи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Сейчас мы видим, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется. Это позволяет нам возвращать к прежнему режиму работы наши временные ковидные госпитали. К плановому режиму возвращаются Лобненская, Дмитровская, Щелковская, Каширская и другие больницы. Мы обратно перепрофилируем более 3,1 тыс. коек", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что обратно будут перепрофилированы койки, расположенные в 22 больницах Подмосковья. Всего в настоящее время в регионе развернуто около 8,5 тыс. коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.