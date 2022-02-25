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Пандемия COVID-19

Более 3 тыс. коек в больницах Подмосковья переводят на оказание плановой медпомощи

К плановому режиму возвращаются Лобненская, Дмитровская, Щелковская, Каширская и другие больницы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. коек, которые были ранее перепрофилированы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, возвращаются к плановому режиму работы и оказанию плановой медпомощи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

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"Сейчас мы видим, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется. Это позволяет нам возвращать к прежнему режиму работы наши временные ковидные госпитали. К плановому режиму возвращаются Лобненская, Дмитровская, Щелковская, Каширская и другие больницы. Мы обратно перепрофилируем более 3,1 тыс. коек", - приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе пояснили, что обратно будут перепрофилированы койки, расположенные в 22 больницах Подмосковья. Всего в настоящее время в регионе развернуто около 8,5 тыс. коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

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