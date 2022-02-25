Центр Алмазова в Петербурге откроет площадку для инновационных разработок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Петербурга передали историческое здание на улице Чайковского в безвозмездное пользование Национальному медицинскому исследовательскому центру имени Алмазова. В нем предполагается разместить площадку НМИЦ по разработкам технологий персонализированной медицины и искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе правительства города.

"Здание на улице Чайковского, дом 20, литера Б будет передано Национальному медицинскому исследовательскому центру имени Алмазова. Накануне между городом и учреждением заключен договор безвозмездного пользования объектом. На новой площадке НМИЦ будет продолжена разработка и внедрение технологий персонализированной медицины и искусственного интеллекта в рамках научно-исследовательской, образовательной и лечебной деятельности учреждения", - говорится в сообщении.

На новой площадке планируется организовать рабочие пространства для специалистов, реализующих программу Научного центра мирового уровня "Центр персонализированной медицины". Здесь же разместятся структурные подразделения по направлениям "цифровизация" и "умная клиника".

Здание, которое передали НМИЦ, построили в 1852 году. Это объект культурного наследия регионального значения "Дом Е.С. Мясоедова (И.В. Оболенской-Нелединской-Мелецкой)".