Лига безопасного интернета попросила проверить Юрия Дудя на наличие признаков иноагента

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета обратилась к Генпрокуратуре и Минюсту с просьбой проверить данные СМИ об иностранном финансировании блогера Юрия Дудя и признать его иностранным агентом, если информация подтвердится. Об этом сообщила в пятницу директор Лиги, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина.

"В последние дни одной из самых резонансных публикаций в социальных сетях стала публикация блогера, журналиста Юрия Дудя, где он высказал отвращение к нашей стране. Эта публикация получила миллионы просмотров, миллионы репостов и очень широкое обсуждение. В связи с тем, что в ряде средств массовой информации ранее была опубликована информация об иностранном финансировании данного блогера, вчера Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и Министерство юстиции РФ с просьбой о проведении проверки этой информации СМИ. В случае, если эти факты подтвердятся, мы попросили признать этого блогера лицом, осуществляющим функции иностранного агента на территории РФ", - сказала она.

Просьба Мизулиной прозвучала на заседании рабочей группы палаты по противодействию распространению недостоверной информации в интернете. Директор Лиги отметила, что с 18 февраля, когда обострилась ситуация в Донбассе, организация фиксирует "нагнетание фэйков, истерии и экстремистской информации" на пространстве российского сегмента сети. По словам Мизулиной, "это не случайная история", а "спланированная кампания".

"На это тратятся очень серьезные средства и иностранных агентов, и прямое иностранное финансирование, подключаются информационные войска СБУ Украины. Работает множество провокаторов и внутри нашей страны", - отметила она.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.