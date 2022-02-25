Аксенов: расчистка Северо-Крымского канала для пуска воды в Крым займет около двух недель

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Русло Северо-Крымского канала на украинской территории заросло лесом, расчистка потребует около двух недель, сообщил в пятницу после осмотра канала в Херсонской области глава Крыма Сергей Аксенов.

"Осмотрел состояние русла Северо-Крымского канала на протяжении от границы Крыма до водозаборных сооружений в районе Каланчака, бетонную дамбу, сооруженную в 2014 году для перекрытия воды в Крым. Есть проблемы, решение которых займет определенное время. Часть русла канала на территории Украины заросла лесом. Работы по расчистке займут около двух недель. Что касается преграды, сооруженной националистами, то ее ликвидирует Министерство обороны. Кроме того, военные оценят состояние гидротехнических сооружений от Каланчака и далее вглубь территории Украины", - написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов отметил, что "также необходимы технические решения для восстановления заслонок, подорванных националистами". "Без этого невозможно подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области. Проблем с бытовым водоснабжением у нас нет, крымчане долго терпели последствия водной блокады, так что две недели нам погоду не сделают. К понедельнику будет сформирована дорожная карта, будет доложено нашему президенту. Главное - есть понимание, что Крым будет с водой, и это не создаст никаких проблем жителям Херсонской области", - считает Аксенов.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 24 февраля сообщил, что российские подразделения вышли к городу Херсону. По его данным, это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи последних лет водохранилища обмелели, в течение нескольких месяцев ряд населенных пунктов Крыма получал воду по графику, полностью дефицит был закрыт только после того, как в июне и июле 2021 года в Крыму прошли сильные ливни.