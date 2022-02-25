Псковская область вышла на плато по заболеваемости COVID-19

ПСКОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Распространение коронавируса в Псковской области вышло на плато. Об этом сообщил в пятницу главный санитарный врач региона Александр Нестерук в ходе заседания регионального штаба по борьбе с инфекцией.

"За четыре дня текущей недели зарегистрировано 3 763 новых случая, мы видим, что динамики [в темпах прироста числа заражений] не наблюдается. Мы выходим на так называемое плато", - сказал Нестерук. Он также уточнил, что в регионе зафиксирован самый низкий темп прироста числа заразившихся за последние 5 недель.

По данным главного санитарного врача региона, за неделю из взятых 103 проб на коронавирус штамм "омикрон" выявлен в 89 пробах. При этом случаев заражения гриппом в Псковской области не выявлено.

По оценке региональных властей, эпидситуация в Псковской области остается "крайне напряженной". "Ежедневно в госпитализации нуждается порядка 40-50 человек, многие из которых, к сожалению, обращаются за помощью уже в тяжелом состоянии", - отметил губернатор Михаил Ведерников. По его словам, уже неделю суточное число заболевших держится на уровне от 900 до 1 тыс. человек.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области с начала пандемии выявлено 93 764 случая заражения коронавирусом, выздоровели 76 140 пациентов, 1 562 человека умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Действует система ковид-сертификатов, введена обязательная вакцинация для работающих жителей старше 60 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.