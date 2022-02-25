В Кирове многодетные семьи смогут получать выплату вместо бесплатного земельного участка

КИРОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области в ходе пленарного заседания в пятницу предусмотрели для многодетных семей возможность получать выплату вместо бесплатного земельного участка, передает корреспондент ТАСС.

Как отметили депутаты, зачастую у семей нет средств для строительства дома, либо полученные бесплатно участки оказываются неудобно расположенными. В итоге семьи их продают и при этом несут дополнительные расходы. Согласно внесенному губернатором Игорем Васильевым законопроекту, многодетные семьи области смогут получить единовременную денежную выплату не более 130 тыс. рублей взамен бесплатного земельного участка. Выплата будет предоставляться на уплату первоначального взноса по ипотечному кредиту, полное или частичное погашение кредита, строительство жилья, а также покупку жилья, садового дома или земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

"За" - 39 , "против" и "воздержались" - нет. Решение принято", - сообщил по итогам голосования спикер заксобрания Роман Береснев.

Как пояснила министр социального развития Кировской области Ольга Шулятьева, всего около 13 тыс. семей в регионе являются многодетными, сейчас на учете стоят 3 330 семей, не получивших земельные участки. По прогнозу министерства, за выплатой могут обратиться около 30%. Шулятьева уточнила, что семьи по-прежнему смогут воспользоваться правом на получение бесплатного участка, всего в регионе на данный момент сформировано более 700 свободных участков.

"Мы не говорим, что за один год мы всех обеспечим либо выплатами, либо земельными участками. Но будет альтернатива - выбрать либо земельный участок, либо выплату", - отметила Шулятьева. При этом, по ее словам, для желающих получить выплату нет ограничений по уровню достатка семей и нуждаемости в улучшении жилищных условий.