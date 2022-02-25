Ростовские власти выделили более 60 млн рублей на перевозку эвакуированных из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области выделили более 60 млн рублей на перевозку эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы российского региона.

"Губернатор Василий Голубев принял решение о направлении бюджетных средств на закупку транспортных услуг для обеспечения круглосуточной перевозки прибывших на Дон жителей Донбасса. Ассигнования в размере более 60,6 млн рублей выделены из бюджетных средств, зарезервированных на мероприятия по предотвращению и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что это позволило оперативно организовать перевозку эвакуированных в условиях действующего на территории Ростовской области режима ЧС и избежать распространения коронавируса среди прибывающих в регион людей.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности, в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.