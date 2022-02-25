В Крыму учредили День защитника республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Госсовет Крыма в двух чтениях в пятницу поддержал поправки в республиканский закон о праздниках, которыми учреждена новая памятная дата - 26 февраля - День защитника Республики Крым.

"События 26 февраля [2014 года] стали предвестником того, что произойдет с Крымом, если мы не будем предпринимать меры по защите полуострова. В тот день очень многие люди пришли к зданию Верховного Совета, руководствуясь своими убеждениями и по зову сердца встали на защиту республики. Убежден, будет правильным решением учредить в этот день памятную дату", - сказал на заседании Госсовета перед принятием поправок сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов напомнил, что в этот день восемь лет назад на митинг около здания Верховного Совета Крыма собрались радикально настроенные сторонники новых украинских властей и пророссийски настроенные участники, требующие выхода Крыма из состава Украины. "Запланированное на этот день заседание Верховного Совета автономии, на котором ожидалось принятие решений о защите русского языка и об углублении самостоятельности региона, оказалось сорванным сторонниками "Меджлиса" (запрещенного в РФ). В ходе возникшего у здания столкновения двое людей погибли и 30 получили ранения разной степени тяжести", - отметил Константинов.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.