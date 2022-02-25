Германия передала России три иконы, похищенные в 2003 и 2007 годах

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Три иконы, похищенные у российских граждан в 2003 и 2007 годах, переданы Германией России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В ходе конструктивного сотрудничества с компетентными органами ФРГ в Генеральную прокуратуру РФ при содействии Министерства иностранных дел РФ переданы иконы, похищенные в 2003 и 2007 годах у российских граждан и незаконно вывезенные на территорию Германии", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как пояснили в прокуратуре, это произошло в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам, возбужденным следственными органами МВД по Астраханской и Пензенской областям по фактам краж икон Пресвятой Богородицы "Троеручница", "Владимирская Божья Матерь" ("Богоматерь Владимирская") и "Спас Вседержитель" ("Иисус Христос") из домов частных лиц.

"Согласно заключениям судебно-искусствоведческих экспертиз, икона Пресвятой Богородицы "Троеручница" относится к разряду массовых икон, широко распространенных на территории дореволюционной России. Иконы "Владимирская Божья Матерь" ("Богоматерь Владимирская") и "Спас Вседержитель" ("Иисус Христос") являются культурными ценностями, относящимися к категории художественно оформленных предметов культурного назначения", - отметили в Генпрокуратуре.

Иконы переданы сотрудникам генконсульства РФ во Франкфурте-на-Майне для направления в Генпрокуратуру для возврата потерпевшим, для которых они являются семейными реликвиями.