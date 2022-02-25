Псковские власти расширили коечный фонд для пациентов с коронавирусом до 805 мест

ПСКОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области, где на протяжении последней недели регистрируется порядка 1 тыс. заражений коронавирусом в сутки, увеличили коечный фонд для лечения таких пациентов до 805 мест. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона по итогам заседания регионального штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"До 805 мест расширен ковидный коечный фонд региона. Самую серьезную нагрузку на систему здравоохранению формирует именно та часть населения, которая за 1,5 года прививочной кампании не нашла для себя возможность защитить свое здоровье", - отмечается в сообщении. Неделю назад, 18 февраля, в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению сообщали ТАСС о том, что на тот момент в регионе выделено 775 коек для лечения пациентов с коронавирусом.

По оценке властей, среди непривитых - в первую очередь пожилые граждане, имеющие хронические заболевания. Именно в этой категории зафиксировано наибольшее число летальных исходов. "Многие, к сожалению, обманываются мнимой безопасностью омикрона. Но они забывают, что новый штамм сравнительно безвреден только для вакцинированных людей. Подробно говорил об этом с врачами. Все однозначно говорят: подавляющее большинство пациентов стационара - непривитые люди", - сказал губернатор Михаил Ведерников на заседании штаба.

По словам губернатора, если бы сейчас в регионе уровень вакцинации был на 20 п.п. выше, то власти Псковской области "могли бы снять значительную часть ограничительных мер", в том числе вернуть плановую медицинскую помощь. "В текущих условиях такой шаг мы себе позволить не можем. Придется ждать выхода на стабильную тенденцию к снижению заболеваемости", - уточнил глава региона.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области с начала пандемии выявили 93 764 случая заражения коронавирусом, выздоровели 76 140 пациента, 1 562 человека умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Действует система ковид-сертификатов, обязательная вакцинация для работающих жителей старше 60 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.