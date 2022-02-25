Плановую медпомощь возобновляют в Кузбассе на фоне спада заболеваемости COVID-19

КЕМЕРОВО, 25 февраля. /ТАСС/. Медучреждения в Кемеровской области возобновляют оказание плановой медицинской помощи населению, которое было временно приостановлено в январе на фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 и нагрузки на здравоохранение. В первую очередь возобновятся профосмотры детей, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства региона.

"В связи со снижением числа новых выявленных случаев заболевания коронавирусом и обращений в поликлиники и скорую медицинскую помощь медорганизации региона поэтапно возвращаются к оказанию плановой медицинской помощи. Возобновляются плановая вакцинация детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также профилактические осмотры и диспансеризация несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Кузбасса, за текущую неделю в регионе примерно на 20% снизилось число обращений в "красные зоны" детских и взрослых поликлиник и вызовов врачей на дом. Также почти в 2,5 раза сократилось число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. По данным на утро пятницы, инфекция подтвердилась за день у 826 человек. Всего с начала пандемии в Кузбассе выявлено более 142 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 121,4 тыс. пациентов, умерли 2,1 тыс. человек. В феврале власти региона отменили основные коронавирусные ограничения, при посещении общественных мест перестали требоваться QR-коды, также отсутствуют ограничения по числу зрителей на массовых и культурных мероприятиях.