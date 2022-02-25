Помощь для жителей Донбасса поступила в Ростов из Московской и Тульской областей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Гуманитарная помощь для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик поступила из Московской и Тульской областей в Ростов-на-Дону. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Донского государственного технического университета, на базе которого организовали пункты сбора помощи для эвакуированных.

"Поступила помощь из Тульской и Московской областей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пункт сбора гуманитарной помощи ДГТУ поступило более 250 тонн товаров для эвакуированных жителей Донбасса. В их числе - средства личной гигиены, детские принадлежности, игрушки, продукты питания, канцелярия для школьников.

В пунктах сбора гуманитарной помощи принимают и распределяют грузы обучающиеся вуза - добровольцы и курсанты Военного учебного центра - а также студенты из других ростовских вузов, добавили в пресс-службе. Кроме того, волонтеры ДГТУ задействовали в пунктах временного размещения беженцев, которые создали на базе вуза и уже приняли 262 эвакуированных жителей ДНР и ЛНР.