Томский аэропорт приостановит работу в начале июня из-за реконструкции взлетной полосы

ТОМСК, 25 февраля. /ТАСС/. Реконструкция взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта "Томск" продолжится в июне. По этой причине с 1 по 8 июня авиаузел не будет принимать воздушные суда, сообщил журналистам в пятницу директор аэропорта "Томск" Антон Перфильев.

"У нас сейчас действует госконтракт, который предполагает в части ВПП полную реконструкцию 2, 5 тыс. метров полосы <…> С 1 по 8 июня будет перерыв в авиасообщении. C 9 по 18 июня будет укороченная полоса 1 550 метров, что позволит выполнять региональное авиасообщение. Начиная с 19 июня аэропорт будет выполнять все полеты в штатном режиме без ограничений. <…> С 1 по 18 среднемагистральных самолетов, которые будут способны долететь до Москвы, не будет", - отметил Антон Перфильев.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в 2021 году, прошлым летом аэропорт переходил на сокращенный режим полетов из-за работ на ней. Тогда было сделано 1 550 из 2 500 метров.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Находится в собственности холдинга "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. В 2020 году пассажиропоток сократился вдвое из-за пандемии. По итогам 2021 года он вырос на 41% - до 494 тыс. человек в сутки, но еще не достиг допандемийных показателей - более 750 тыс. человек в сутки.