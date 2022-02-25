Ветер, снег и потепление ожидаются в нескольких регионах Урала в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Небольшое потепление ожидается в нескольких регионах Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. Прогнозируются ветер, снег и туманы, сообщили в региональных гидрометцентрах в пятницу.

"[В Свердловской области 26 февраля] переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков, местами на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью - минус 5 - минус 10, днем - минус 3 - плюс 2, местами порывы ветра до 14 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К воскресенью потеплеет до плюс 4 градусов.

В Курганской области в ближайшие дни температура достигнет минус 7 - минус 12 - ночью, днем - 0 - минус 5. В Челябинской области ожидаются туманы и порывы ветра до 13 м/с, температура воздуха в дневные часы поднимется с минус 2 - плюс 3 до плюс 5 градусов к понедельнику.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ночные температуры поднимутся с минус 9 - минус 14 до минус 7 - минус 12 к воскресенью, возможен небольшой снег. В Югре незначительно похолодает в ночные часы с минус 7 - минус 12 до минус 10 - минус 15 к понедельнику, в отдельных районах метель. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в дневные часы потеплеет с минус 4 - минус 9 до минус 3 - минус 8, местами сильные порывы ветра до 18 м/с.

Как уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, глава города Алексей Орлов поручил коммунальщикам усилить уборку тротуаров и крыш домов из-за потепления. Он отметил, что при перепадах ночных и дневных температур необходимо исключить появление наледи на тротуарах и проезжей части, а также предотвратить сход снега с кровель крыш. Днем 25 февраля задействовано 369 дорожных рабочих и 207 единиц спецтехники.