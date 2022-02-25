Прибывшие в Волгоградскую область школьники из Донбасса приступят к обучению 28 февраля

ВОЛГОГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Учебный процесс организуют для 127 детей школьного возраста, прибывших в Волгоградскую область из Донбасса. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба региональной администрации.

"127 детей, прибывших на территорию Волгоградской области из ЛНР и ДНР, приступят к обучению уже 28 февраля - занятия для ребят будут организованы в школах №61, 102, 130 Волгограда и №6, 23 Волжского", - сказали в пресс-службе.

Сообщается, что сейчас родители школьников оформляют заявления на обучение детей. Как сообщает областной комитет образования, науки и молодежной политики, ребят распределят по классам в зависимости от их возраста, на занятия их будут организованно доставлять из пунктов временного размещения. Среди учеников, прибывших в регион из Донбасса, один выпускник 11-го класса и восемь девятиклассников. Еще один - студент, который продолжит обучаться по своей специальности в Волгоградском колледже управления и новых технологий им Ю.А. Гагарина.

В Волгоградскую область 20 февраля прибыл поезд с более чем 400 эвакуированными из Донбасса. В регионе в общей сложности более 500 беженцев, в том числе 200 детей. Часть жителей ЛНР и ДНР прибыли на территорию области самостоятельно. В понедельник в регионе в связи с прибытием жителей Донбасса ввели режим ЧС, всего создали 94 пункта временного размещения.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. 21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с их лидерами подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.