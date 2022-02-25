Аксенов заявил, что необходимости в эвакуации жителей Армянска нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Ситуация в Армянске, расположенном в нескольких километрах от границы России с Украиной, под контролем вооруженных сил и правоохранителей России, необходимости в эвакуации жителей нет, сообщил журналистам в пятницу глава Крыма Сергей Аксенов, который сейчас находится в Армянске.

"Прошу жителей города Армянска и Республики Крым соблюдать спокойствие. Не будем рисковать ни одним человеком. Если бы такая необходимость была, поверьте, решение об эвакуации я бы принял в течение одной секунды. Поэтому прошу всех соблюдать самообладание и спокойствие. Спасибо крымчанам за выдержку", - сказал Аксенов.

Он отметил, что жителям города сегодня ничего не угрожает. "Ситуация находится под полным контролем вооруженных сил Российской Федерации, правоохранительных структур. Все на месте, органы государственной власти все находятся на рабочих местах", - сообщил Аксенов.

Утром 24 февраля для желающих выехать из Армянска был предоставлен транспорт. Глава администрации города Василий Телиженко отмечал, что эвакуировалось небольшое количество жителей. Во второй половине дня около 250 человек доставили обратно автобусами. Также Армянск, где проживают более 20 тыс. человек, накануне практически полностью остался без водоснабжения из-за скачка электричества, приведшего к отключению насосов на скважинах. К вечеру водоснабжение восстановили.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Утром 24 февраля Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Минобороны России сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.