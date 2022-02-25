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Глава СК поручил наладить контакт с правоохранительными органами ДНР и ЛНР

Александр Бастрыкин дал поручение проработать вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами ЛНР и ДНР по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение наладить сотрудничество с правоохранительными органами ДНР и ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин по итогам рабочей поездки в Ростовскую область дал поручение управлению правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением проработать вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса", - говорится в сообщении.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
Пандемия COVID-19
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