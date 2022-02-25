Глава СК поручил наладить контакт с правоохранительными органами ДНР и ЛНР

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение наладить сотрудничество с правоохранительными органами ДНР и ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин по итогам рабочей поездки в Ростовскую область дал поручение управлению правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением проработать вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса", - говорится в сообщении.