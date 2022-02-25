Собянин подписал указ о частичной отмене ограничительных мер из-за коронавируса

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Требование о переводе 30% работников в Москве на удаленный режим работы вместо обязательного становится рекомендательным. Об этом сообщил в пятницу в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

"Требование о переводе 30% работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное", - написал мэр.

Также из указа мэра следует, что жители Москвы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями с 28 февраля смогут снова пользоваться общественным транспортом города бесплатно.

"Установить, что с 28 февраля 2022 года для граждан в возрасте старше 60 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен департаментом здравоохранения города Москвы, возобновляется возможность использования для бесплатного проезда социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), ранее приостановленная в соответствии с указом мэра Москвы", - говорится в документе.

Также мэр столицы сообщил, что пик "омикрона" в городе прошел. С 28 февраля в Москве начнут увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках.